Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Ekiplerin operasyon için birlikten çıkışı

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardan görüntü
-Ele geçen uyuşturucuların görüntüleri
-Zanlıların jandarma ekiplerinin arasında adliyeye götürülüşü
-Ele geçen uyuşturucuların fotoğrafı

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde 4, Silifke ilçesi Atayurt ve Taşucu mahallelerinde ise 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3.5 kilo bonzai, 50 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement