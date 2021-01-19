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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

-Kazaya karışan kamyon

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkinde, Pozantı istikametine seyreden Ş.S. yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 01 AFA 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişiden E.R., A.R., A.R., G.R., M.R hayatını kaybederken, K.R. ile kamyon sürücüsü Ş.S. yaralandı. Yaralıların, ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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