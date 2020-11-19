Mersin’de trafik kazası 2 ölü 2 yaralı

-Olay yerinden detaylı görüntü

-Olay yerine gelen ambulanstan görüntü

-Kaza yapan transit kamyonetten detaylı görüntü

-Kaza yapan kamyondan görüntü

-Kaza yerinden detaylı görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesinde Transit kamyonet, kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralı. Alınan bilgiye göre kaza Mut Karaman karayolu Burunköy Mevkiinde meydana geldi. Mehmet Uguz’un idaresindeki 33 DYU 09 plakalı transit kamyonet, önünde seyir halindeki Seçkin Akkın’ın idaresindeki 33 AER 93 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Kamyon sürücüsü Seçkin Akkın yara almadan kurtulurken, Transit Kamyonet sürücüsü Mehmet Uguz ve Hediye Hidayet Aydın ağır yaralı olarak 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Uguz mersine sevk edildi. Transit kamyonette yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nurten Uguz ise Hastanede hayatını kaybetti. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (HSÇ-)



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