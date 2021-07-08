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Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

2 parça cep telefonu görüntüsü

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Cep Telefonu Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinde yerde yatan yaralılar
-Kazanın olduğu çevreden genel görüntü
-Refüjün ortasında devrilmiş otomobil

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesinde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından da takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servisi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.Y. ile beraberindeki yaralı 3 kişi ambulanslarla Erdemli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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