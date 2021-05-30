Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de tır dereye düştü... Feci kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu

Mersin'de tır dereye düştü... Feci kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu

Trafik kazası yazısının olduğu tabela

Bild Direksiyon 

-Tırın çekicinin üstündeki görüntüsü
-Tırın yakından görüntüsü
-Tırın çekiciyle birlikte götürülmesi
-kaza sonrası kırılan köprü demirlerinin görüntüsü
-Tırın düştüğü yerin görüntüsü
-Tırın dorsesinden görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de direksiyon hakimiyeti kaybederek dereye düşen hafriyat tırının sürücüsü şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, kaza gece 02:15 sıralarında meydana geldi. Mersin-Tarsus istikametine doğru D400 Karayolu üzerinde hareket eden 33 NBE 67 plakalı hafriyat tırı, Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje çıktı sonrada köprü demirlerine çarparak dereye düştü. Feci kazada, tır kullanılmaz hale gelirken, Muhammed Şahade isimli Suriye uyruklu sürücü şans eseri yaralı kurtuldu. Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan ekipler, dereye düşen tırı gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement