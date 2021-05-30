Mersin'de tır dereye düştü... Feci kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu

-Tırın çekicinin üstündeki görüntüsü

-Tırın yakından görüntüsü

-Tırın çekiciyle birlikte götürülmesi

-kaza sonrası kırılan köprü demirlerinin görüntüsü

-Tırın düştüğü yerin görüntüsü

-Tırın dorsesinden görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de direksiyon hakimiyeti kaybederek dereye düşen hafriyat tırının sürücüsü şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, kaza gece 02:15 sıralarında meydana geldi. Mersin-Tarsus istikametine doğru D400 Karayolu üzerinde hareket eden 33 NBE 67 plakalı hafriyat tırı, Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje çıktı sonrada köprü demirlerine çarparak dereye düştü. Feci kazada, tır kullanılmaz hale gelirken, Muhammed Şahade isimli Suriye uyruklu sürücü şans eseri yaralı kurtuldu. Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan ekipler, dereye düşen tırı gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

