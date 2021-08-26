Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

-Özel Harekat polislerinin eve girişi

-Merdivenlerden çıkarken görüntüleri

-Operasyon yapılan evin görüntüsü

-Evde yapılan aramalardan görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, yükseltici ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



