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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de tefecilik operasyonuna 2 tutuklama

Mersin'de tefecilik operasyonuna 2 tutuklama

Şahısların emniyetten çıkarılışı

Adli Kontrol Tefecilik Pompalı Tüfek Irak Trol 

-Araçlara bindirilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ile H.A. tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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