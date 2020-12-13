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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı

Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı

Asansörde yürüyen merdiveni kullanan bir gencin görüntüsü

Hafta Sonu Yürüyen Merdiven Bisiklet Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanları 

-Boş caddelerden görüntü
-Sahildeki boş cadde ve yolların görüntüleri
-Sahilden görüntüler
-Sahildeki bisikletlerden görüntü
-Sahilde gezen 2 gencin görüntüsü
-Yağmur suyu birikintisinden su içen kedinin görüntüsü
-Deniz ve sahilden görüntüler
-Sahildeki kedilerden görüntü
-Parktaki boş oyun alanlarından görüntü
-Boş salıncakların görüntüsü
-Şehir merkezindeki boş cadde ve sokaklardan görüntü
-Polis ekibinin oturan bir şahsı kontrol etmesi

( MERSİN )- Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü MERSİN

- Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de yıl sonuna kadar hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edileceğini açıklamasının ardından, ilki geçen hafta uygulanan kısıtlama, bu haftada devam ediyor. Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alındı. Mersin'de de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıya çıkabildi. Güvenlik güçleri de kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıdaki araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.
Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.
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