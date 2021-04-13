Mersin'de sahte bahis operasyonuna 8 tutuklama

-Emniyet binasından görüntü

-Şahısların emniyetten çıkışı

-Otobüslerle adliyeye götürülmesi



( MERSİN ) -- Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 9 kişiden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı- 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, olayla ilgili 1 kişinin aranmasın devam ediyor MERSİN



- Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 9 kişiden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, olayla ilgili 1 kişinin aranmasına devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Y.A. isimli müştekinin şikayeti üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen şahısların sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin, facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'de 10 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına alırken, hakkında arama kararı bulunan 1 kişiyi adresinde bulanamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, U.A.R., N.B., Y.O.K., C.N.İ., M.Y., L.E., V.Ö. ve S.K. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslar emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, birçoğunun yüzünü kapattığı görüldü.

Polisler, yakalama kararı bulunan 1 kişinin de aramasını sürdürüyor. (KRY-



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