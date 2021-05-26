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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin’de ’Sahil Rüzgarı’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin’de ’Sahil Rüzgarı’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Polislerin operasyon için emniyetten çıkması

Adli Kontrol Tefecilik Şafak Operasyonu Suç Örgütü Nitelik 

-Adreslere girmeleri
-Şüpheli şahısları gözaltına almaları
-Adreslerde arama yapılması
-Şahısların adreslerden alınıp, gözaltına alınması
-Şüphelilerin arabalara bindirilmesi
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılıp, otobüslere bindirilmesi
-Şahısların adliyeye götürülmesi
-Şahısların adliyeye girdirilmeleri

( MERSİN )- 'Sahil Rüzgarı’ operasyonu kapsamında Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden 6’sı tutuklandı MERSİN

- 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden 6’sı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. 'Sahil Rüzgarı’ adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de ’Erguvanlar’ suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
6 ay boyunca hem fiziki hem teknik takip yapan ekipler, 14 adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda ’örgüt kurmak’, ’suç örgütüne üye olmak’, ’tefecilik’, ’nitelikli yağma’ ve ’tehdit’ suçlarından A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Y.Y., Y.E. ve Z.A. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise suçlardan elde edilen 37 bin 200 TL, dolar ve sterlin cinsi döviz, araç satış sözleşmeleri, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ve çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.E., Y.E., Z.A., M.Y., M.H.E. ve A.E. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. (KRY-
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