Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

-Kazaya karışan otomobilin ön kısmındaki hasar

-Yol ortasındaki cenaze

-Kadının cenazesinin cenaze aracına alınması



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde, D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil üst geçit yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nihal Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (HSY-

