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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de orman yangını tatbikatı yapıldı

Mersin'de orman yangını tatbikatı yapıldı

- Tatbikattan drone görüntüleri - Ekiplerin yangını söndürmeleriMERSİN (AA) - Mersin 'de, orman yangınlarına hazırlık kapsamında tatbikat yapıldı.Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangın işçileri ve gönüllülerin katılımıyla "Yangın ekibi işbaşı eğitimi" kapsamındaki tatbikat, Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Orman Deposu'nda bulunan alanda yapıldı.Senaryo gereği toplanan çalı ve ağaç dalları yakılarak çıkarılan yangına, helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 personel müdahale edildi.Yangına dayanıklı elbiseler giyerek müdahalede bulunan personel, alevleri köpük ve su sıkarak kısa sürede söndürdü.Etkin müdahale ve iş güvenliği yöntemlerinin de anlatıldığı tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, düzenleyecekleri eğitimlerle, ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Orman Yangınları İş Güvenliği Tatbikat Helikopter 

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