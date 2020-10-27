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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Yoldan geçen tırlardan görüntü

Sosyal Medya Demirli Orman Yangını Helikopter Trol 

-Yangın arabalarından görüntü
-Yoldan geçen araçlardan görüntü
-Görevini tamamlayıp, giden itfaiye araçlarından görüntü

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altını alındı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından orman yangınının kontrol altına alındığını duyururken, soğutma çalışmasının devam ettiğini açıkladı.
Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sabah 10.00 sıralarında başlayan yangına, Antalya, Adana ve Mersin'den gelen orman ekipleri müdahale etti. Yangına müdahaleye 96 arazöz, 5 helikopter, 5 dozer ile 400 personel katıldı.
Yaklaşık 12 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınan yangınla birlikte Anamur-Antalya karayolu da araç trafiğine kontrollü şekilde açıldı. "Kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'de sosyal medya hesabından, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diye açıkladı.
(KRY-
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