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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Yangının olduğu bölgeden görüntü

Bild Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

-Dumanlar
-Ormanlık alandaki alevlerden görüntüleri

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesi Karaağa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 30 arazöz, 2 helikopter ve 150 personelin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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