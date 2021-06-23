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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de organize suç örgütü üyelerine nefes kesen operasyon

Mersin'de organize suç örgütü üyelerine nefes kesen operasyon

Operasyon için toplanan ekiplerin görüntüsü

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-Ekiplerin operasyona giderken görüntüleri
-Özel harekat polislerinin kapıyı kırarak bir adrese girmesi
-Adreslerde yapılan aramalardan görüntü
-Ele geçen uyuşturucu, silah ve haplardan görüntü
-Bir şüphelinin polislerce yakalanma anı
-Şüphelinin polis otosuna götürülmesi
-Ele geçen malzemelerin görüntüleri

( MERSİN ) -- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 adet mermi, 5 adet av tüfeği kartuşu, 19 gr esrar, 24 adet kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop ve 24 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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