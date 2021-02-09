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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de narenciye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de narenciye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Fabrika

Polis Fabrika Salar Polis Ekipleri Trol 

-Polis, itfaiye araçları
-Yükselen dumanlar
-Yanan plastik kasalar
-Kepçenin yanan malları kenara alması
-İtfaiye erinini sulama
-Dumanlar
-Soğutma çalışması
-Yanan yerler
-Yanan çatılar
-İtfaiye araçları
-Fabrikadan genel
-Fabrika dışında görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Huzurkent Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgedeki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede, polis ekipleri önlem alıyor. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması devam ediyor. (ERY-MÇ-Y)
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