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Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Kamera Motosiklet Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilin motosikletliye çarpması
-Motosikletlinin düşmesi
-Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün kavga etmesi
-Vatandaşların sürücüleri ayırması
-Motosikletlinin otomobile çarpması
-2 kişinin havaya uçup, yere düşmesi
-Vatandaşların müdahale etmesi

( MERSİN )- Motosiklet kazasında kaza sonrası çıkan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı MERSİN

- Mersin'de meydana gelen 2 motosiklet kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazanın birinin ardından kavga çıkarken, bölgedeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez ilçelerinde meydana gelen 2 motosiklet kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk kazada, yolda seyir halinde olan motosikletliye, sağ taraftan gelen otomobil yandan vurarak, düşmesine sebep oluyor. Kazanın ardından sinirlenen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü kavga ederken, bölgedeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sona eriyor. İkinci kazada ise tantuni paketçisi biri çocuk 2 kişi, müşteriye yemek götürdükleri sırada yola birden çıkan otomobile hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan şahıslar, sert bir şekilde yere düşüyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yapıyor. (KRY-
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