Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

-İtfaiye araçları

-İtfaiye erlerinin müdahalesi

-Merdivenli araçlar söndürme çalışması

-Fabrika içindeki dumanlar

-İş makinasının çalışması ve yangına müdahalesi

-İş makinasının duvarı yıkması

-Yıkılan çinkolar

-Kalabalık

-İtfaiyenin çalışması

-Yerdeki yağ tenekeleri

-Paketlenmiş yağ kutuları

-Fabrika ismi

-Yıkılan dökülen alanlar

-İtfaiye araçların geliş ve gidişleri



( MERSİN )- İş makinaları da yangına müdahale etti MERSİN



- Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına önce OSB içerisinde bulunan ekipler, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, fabrika içinde iş makinaları ile duvarları yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının neden çıktığı öğrenilemedi.

