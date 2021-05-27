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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

- Fabrikadan dumanların çıkması - Olayın yaşandığı fabrika - İtfaiyenin müdahalesi - Yağ fabrikasının içiMadeni yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorMERSİN (AA) - Mersin 'de madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.Kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İşletme ve çevresindeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.(3)

Fabrika Sağlık Ekibi Madeni Yağ Yangına Müdahale Yağ Fabrikası 

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