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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin’de köprüden atlayan genç hayatını kaybetti

Mersin’de köprüden atlayan genç hayatını kaybetti

Üstgeçitte demir korkuluklara tutunan Ercan Gökkabak

İlk Müdahale Demir Korkuluk Ağır Yaralı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-İtfaiyenin yanaştığını görünce kendini aşağıya atması
-Başka bir cep telefonunda köprü üzerinde polisin ikna çalışması
-Kendini atması
-Köprü üzerindeki polisler
-112 Acil servisi ekipleri
-Polisin olay yerinde çalışması

( MERSİN )- Atlama anı kameralara yansıdı MERSİN

- MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi çıktığı köprüden tüm ikna çabasına rağmen atladı. Hayatını kaybeden gencin atlama anı kameralara yansıdı. Olay ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Pilot Sunay Atilla Üstgeçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ercan Gökkabak (46) adlı şahıs intihar etmek için Tarsus Devlet Hastanesi önünde bulunan üstgeçidin demir korkuluklarına çıktı. Şahsın intihar edeceğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Köprüde bulunan vatandaşı ikna etmeye çalışan müzakereci polislerin yanı sıra itfaiye ekipleri de köprü altına şişme yatak açtılar. Müzakereci polislerin ikna etmeye çalıştığı Ercan Gökkabak ikna olmayınca kendini boşluğa bıraktı. Şişme yatağın köşesine düşerek başını beton zemine çarpan Gökkabak, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Ercan Gökkabak ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gökkabak’ın atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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