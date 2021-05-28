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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de kontrolden çıkarak dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Mersin'de kontrolden çıkarak dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Kazanın olduğu köprü

Polis Sağlık Ekipleri Dere Yatağı Trol 

-Yaralı ve dereye düşen aracın görüntüsü
-Ekiplerin yaralıya müdahalesi
-Yaralının sedye ile olay yerinden çıkarılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Aracın dere yatağından çıkarılması

( MERSİN ) MERSİN

-. Edinilen bilgiye göre, Volkan Güvenbaş yönetimindeki 31 ABG 36 plakalı otomobil, merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde sürücünün motosiklete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerini aşıp dere yatağına düştü. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
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