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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,

- Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,

Köprüden aşağı düşen Tır'ın yanması

Oksijen Kaynağı Oksijen Direksiyon Trol 

-Alevlerin dorseye doğru ilerlemesi
-Bir vatandaşın olayı anlatması
-Olay yerine ambulansın gelmesi
-İtfaiyenin gelmesi
-Yangına müdahale
-Kapanan yol, şoförle röp.
-İtfaiye araçları ve olay yeri genel
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( MERSİN ) - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı- Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan tırın köprüden aşağıya düşmesi sonucu alev alırken, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli'nin Alata Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karayolu üzerinde bulunan Kargıcak köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü Hasan Şanverdi hafif yaralandı. Kaza sonrası tırın kurtarılması esnasında köprü üzerinde çalışma yapan ekibin kullandığı oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar, tırdan dökülen yakıtın alev almasına neden oldu. Saniyeler sonra da tırı alevler kapladı. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sürücü Hasan Şanverdi, çalışma yapan ekibi defalarca uyardığını belirterek, "Aracın mazotu döküldü oksijen kullanmayın dedim, barikatı kesmek için oksijeni kullandılar. Arabam öyle Allah için yandı. Aracı çıkaralım öyle yapın dedim ama dinletemedim" diye konuştu.
Hafif yaralı şoför ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. (HSY-
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