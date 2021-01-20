Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin’de karda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Mersin’de karda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Ekiplerin iş makinesiyle çalışması

Mahsur Kaldı İş Makinesi Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı 

-Buzlanma nedeniyle kayan aracın iş makinesine bağlanması
-Kar ve buzla kaplı yoldan görüntü
-Ekiplerin çalışmasıyla aracın kaydığı yerden çıkarılması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yollarda mahsur kalan 12 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından gelen ihbarlar üzerine karla mücadele çalışması yürüterek, 6 araçla yolda mahsur kalan 12 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak akşam saatlerinde başlayan ve yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle Erdemli ilçesinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Ekipler, Erdemli’nin Aydınlar Mahallesi ile Çerçili Mahallesi arasında meydana gelen buzlanma nedeniyle aracı kayan ve yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Bir greyder, bir tuzlama aracı ve 5 personel ile çalışma yapan ekiplerin gerçekleştirdiği tuzlama çalışması ile vatandaşlar mahsur kaldıkları noktadan kurtarıldı. Ayrıca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayrancı yolunda da mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Ekipler, Sorgun Mahallesinde de tuzlama çalışması yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı