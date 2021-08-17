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Mersin'de karayolunda ilginç görüntü
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de karayolunda ilginç görüntü

Mersin'de karayolunda ilginç görüntü

Şahsın yolun ortasında uzanırken görüntüsü

Sosyal Medya Polis İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-Yoldan geçen araçlar
-Yoldaki araç trafiği
-Şahsı fark eden sürücülerin, sağından ve solundan geçmesi
-Şahsın yolun ortasında otururken görüntüsü
-Polis otosunun şahsı fark ederek yanında durması

( MERSİN )- Mersin'de araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu MERSİN

- Mersin'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde yaşanan ilginç görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde, bir şahsın yoğun araç trafiğine rağmen yolun ortasında amaçsızca zaman zaman uzanıp zaman zaman oturarak adeta ölüme meydan okuduğu anlar yer aldı. Şahsın bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı anlaşılamazken, olay yerinden geçen bir polis otosu tarafından fark edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. (HSK-
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