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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de ikinci yangın...Mahsur kalan 4 çocuk vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Mersin'de ikinci yangın...Mahsur kalan 4 çocuk vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Atatürk caddesi ve polis

Polis Güzergah Söndürme Tüpü Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-Evin içinde yoğun duman ve itfaiye erleri
-Evin dışarıdan görüntüsü ve yangın tüpleri
-Ambulans ve evden çıkarılan çocukların bir iş yeri önünde beklemesi
-Hortum toplayan itfaiye ekiplerine yardımcı olan trafik polisi
-Polisin hortumu düzeltmesi ve toplamaya yardımcı olması

( MERSİN )- Erdemli ilçesindeki bir dairede çıkan yangında kurtarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde şehir merkezindeki kiralık bir dairede çıkan yangında, içeride bulunan 4 çocuk vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Erdemli İlçe Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Bilgen Apartmanın 2. katında bulunan kiralık bir dairede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar yangına önce çevredeki iş yerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. İçeride bulunan 4 çocuk itfaiye ve vatandaşların çabasıyla dışarıya çıkarıldı. Aşırı derecede öksüren bir çocuğa ise dumandan etkilenmiş olabileceği düşünülerek ambulansta ayakta müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın sebebiyle Atatürk Caddesi yol güzergahı bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından da yolun biran önce açılması için hortum toplayan itfaiye ekiplerine polis ekiplerinin de yardımcı olması dikkat çekti.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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