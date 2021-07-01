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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin’de iki kişiyi yaralayan zanlı Adana’da yakalandı

Mersin’de iki kişiyi yaralayan zanlı Adana’da yakalandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Adli Tıp Akalan Sağlık Ekipleri 

-Adli tıpa alınması

( ADANA )- Kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı ADANA

- Mersin’de kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla Adana’da yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 29 Haziran’da Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Kadir A. ile Tuncay Y., sokakta Batuhan K. ile karşılaştı. Tarafların arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Batuhan K., belinden çıkardığı tabancayla Tuncay Y. ile Kadir A.’yı bacaklarından yaraladı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Batuhan K. ise motosikletle olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise şüphelinin Adana’ya kaçtığını tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis, şüpheli Batuhan K.’yi yakaladı. Polisin yaptığı aramada Batuhan K.’nin üzerinden 5 dolu fişek ele geçirildi.Emniyete götürülen Batuhan K., ifadesinde, kendisine küfrettikleri gerekçesiyle Kadir A. ile Tuncay Y.’yi vurduğunu öne sürdü. İşlemleri tamamlanan Batuhan K. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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