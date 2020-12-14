Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

- Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

fırtına detay

Yağmurlu Yağış Uyarısı Sağanak Yağış 

-caddelerden görüntü
-sahilden görüntü

( MERSİN )- Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı MERSİN

- Mersin'de saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, fırtına ise özellikle denizde etkili oluyor. Vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatan fırtına dolayısıyla bazı bölgelerde ağaçların dallarını kırdı. Denizde ise fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle kent merkezindeki Atatürk Parkı sahili ile Kültür Parkı sahilinde dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Sahile vuran dalgalar görenleri korkuturken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı. Ayrıca dalga dolayısıyla denizdeki ağaç parçaları karaya sürüklendi. Balıkçı barınağında bulunan tekneler denize açılamazken, açıkta bulunan büyük tekneler de demir attı. Bunun yanında denizde balık avlanmaya çalışan martıların da uçmakta güçlük çektiği görüldü.
Yağmur ve fırtına, kent merkezinde büyük bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı bölgelerde trafikte yoğunluklar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmurlu ve fırtınalı havanın yarın sabaha kadar süreceğini, vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. (KRY-HSK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement