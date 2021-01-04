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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de doğasever grup, kış ortasında denize girme etkinliği düzenledi

Mersin'de doğasever grup, kış ortasında denize girme etkinliği düzenledi

Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç ve grup üyelerinin sahilde görüntüsü

Yüzme Deniz Kıyısı Yağışlı Hava Şampiyon Yeni Yıl 

-Karakoç'un açıklamaları
-Grup üyelerinin denize girmesi
-Denizde yüzerken görüntüleri
-Denizdeki gruptan görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci bir grup, 2021 yılının ilk haftasında denize girerek mavi suların keyfini çıkardı. Her sene yeni yılın ilk günü denize giren ve bu sene 7’ncisini düzenleyen çevreci Turkuaz Grup üyeleri, bu yılki etkinliği sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gecikmeli olarak pandemi kurallarına da riayet ederek gerçekleştirdi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında bulunan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Karakoç, "Aynı zamanda şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğimiz ve 6 senedir devam ettirdiğimiz, artık geleneksel hale gelen 1 Ocak'ta denize girmeyi, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyorduk. Ancak bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz etkinliğimizi, pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamadan dolayı gecikmeli olarak yapıyoruz” dedi.
Bu etkinliğin kesintiye uğramaması ve kalıcı olması adına yasağın bittiği gün olan 4 Ocak Pazartesi günü, şenlik havası olmadan, seyircilerin olmadığı, katılımcıların en az 3 metre mesafeyi koruduğu, herkesin maskeli olduğu bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Karakoç, pandemide maske, mesafe ve temizliğe vurgu yapmak istediklerini de aktardı. Karakoç, bu yılki etkinliğe Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bazı arkadaşlarının katılamadığını da belirterek, "Hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun. Bu ölümlerin son bulması, pandeminin ortadan kalkmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Seneye daha kapsamlı etkinlikte hep beraber, şenlik havasında olmayı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Denize giremeyen grup üyeleri de bol bol fotoğraf çekti. Etkinliğin sonunda ise grup üyeleri tarafından sahil temizliği yapıldı. (ALT-HSK-
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