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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de dev kokain operasyonu

Mersin'de dev kokain operasyonu

Sergilenen kokainlerin görüntüsü

( MERSİN )- Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonunda 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi MERSİN

Kokain Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 


- Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklama göre, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor. (HSK-
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