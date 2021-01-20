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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

Mersin'de DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evine girişi

Jandarma Cep Telefonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Sim Kart 

-Evde yapılan aramalardan görüntü
-Şüphelinin üst aramasının yapılması
-Ele geçen malzemeler
-Zanlının jandarma aracına bindirilmesi

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'de, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye'de örgüt içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan Mersin'e gelen bir örgüt mensubunun, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki evinde gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada bir adet cep telefonu, iki adet hafıza kartı ve 3 adet sim kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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