Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

-Özel Harekat Polislerinin evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girmesi -Evde yapılan aramalardan görüntü -Şüphelilerin gözaltına alınması
( MERSİN ) MERSİN
- Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Mersin'deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (HSK-
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