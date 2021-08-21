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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Ekiplerin operasyon için emniyetten çıkışı

Operasyon Akalan Yakalama Kararı Gözaltı Terör Örgütü 

-Özel Harekat Polislerinin evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girmesi
-Evde yapılan aramalardan görüntü
-Şüphelilerin gözaltına alınması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Mersin'deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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