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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Mersin'de DEAŞ operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Zanlıların polislerin arasında adliyeye götürülüşü

( MERSİN ) MERSİN

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Avcılık Sınır Dışı 


- Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 1 adet tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu M.G, A.G, M.H ve Ş.A.R.R tutuklanırken, bir kişi 'adli kontrol' kapsamında, 9'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelilerden 3'ü ise sınır dışı edildi. (HSK-
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