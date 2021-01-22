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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ekiplerin operasyona çıkması

Jandarma Bild Dolar Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Operasyona gitmeleri
-Jandarma Özel Harekatın evlere girişi
-Şahısların aranması
-Ekiplerin içeri girmesi
-İçerde arama yapması
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Arama yapılması
-Köpeklerin arama yapması
-Şahısların arabaya bindirilmesi
-Şahısların jandarmadan çıkarılışı

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin'de ikamet eden 2 kişinin Suriye'de silahlı gruplar ile bağlantılı olduğu, örgüt üyelerinin sınırı illegal olarak geçişlerini organize ettiği ve Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyelerini Avrupa ülkelerine göndermek için çalışma yürüttükleri tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için eş zamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 dolar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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