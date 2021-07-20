Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

Engelli tuvaletinin dışından görüntü

Harabe Saldırı 

-Tuvaletin görevliler tarafından açılması
-Kırılan yerlerden görüntü
-Görevlinin konuşması
-Kırılan lavabodan görüntü
-Personelin kırılan yerleri göstermesi
-Dışarıdan görüntü

( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı MERSİN

- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı. Kültür Park’ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı