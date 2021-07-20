Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

-Tuvaletin görevliler tarafından açılması

-Kırılan yerlerden görüntü

-Görevlinin konuşması

-Kırılan lavabodan görüntü

-Personelin kırılan yerleri göstermesi

-Dışarıdan görüntü



( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı. Kültür Park’ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.

