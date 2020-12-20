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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de boş yolda kaza...Şoför sürücü kabinine sıkıştı

Mersin'de boş yolda kaza...Şoför sürücü kabinine sıkıştı

Cep telefonuyla çekilen görüntüler

Acil Servis Hastane Direksiyon 

-Sürücü kabininde sıkışan kamyonet şoförü
-Polis ve hurdaya dönen kamyonet
-Kabini hurdaya dönen kamyonet, itfaiyenin yol temizlemesi ve yol kenarındaki tır
-Kamyonetin içinde sıkışan sürücüyü izleyen vatandaşlar

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan limon yüklü kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle yolun boş olduğu anda yaşanan kaza görenleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Osman K. (29) yönetimindeki limon yüklü kamyonet ilçe merkezindeki ışıklı kavşağa 30 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Tır'a arkadan çarptı. Kamyonet şoförü Osman K. hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan sürücü Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
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