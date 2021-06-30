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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de bir serada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de bir serada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kenevir bitkisinden görüntü

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Altın Gözaltı 

-Kesilmiş kenevirlerden görüntü
-Kenevirlerin toplanması
-Evde arama yapılması
-Ele geçirilen kenevirin tamamından görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir serada, 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Küstüllü Mahallesi'nde 1 şahsın serasında kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, sera içerisinde yaptığı aramada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (KRY-
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