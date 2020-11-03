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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Mersin'de bir kişi 3 kadını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Mersin'de bir kişi 3 kadını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Olay yeri

Hastane Baldız Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Olay yerindeki polis ekiplerinden görüntü
-Olay yerindeki kalabalık
-Olayın meydana geldiği ev ve ambulanslar

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, 3 kadını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (ERY-HSK-
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