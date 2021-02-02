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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de belediyedeki yangının zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin'de belediyedeki yangının zanlıları adliyeye sevk edildi

Zanlıların polis otosuyla adliyeye getirilişi

Polis Bild Patlama Sesi Polis Ekipleri Irak 

-Polislerin arasında adliyeye götürülüşleri
-Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmaları
-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Adliyeden görüntü

( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesinde dün akşam saatlerinde patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dün akşam saat 17.10 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kadir Deniz B.'nin, emniyetteki sorgusunda, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak geçen ay işten çıkarıldığını, bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Diğer şüpheli E.Ş.'nin ise zanlının akrabası olduğu, sadece aracı kullandığını, eylemden haberi olmadığını söylediği bildirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediye binasının daha önce encümen salonu olarak kullanılan alt katında akşam saatlerinde önce bir patlama sesi duyulmuş, ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. (HSK-
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