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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti

- Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti

Tekne ve kayıkların arasında balıkçılar

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Irak Trol 

-Kayığını kıyıya çıkaran balıkçılar
-Batan tekne ve kayıklardan görüntü
-Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ile röp.
-Teknelerden görüntüler

( MERSİN )- 5 teknenin battığı Erdemli Balıkçı Barınağında balıkçılar fırtına nöbetinde MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınada 5 teknenin alabora olduğu barınakta balıkçılar önlemlerini arttırdı. Balıkçılar fırtına beklentisinin sürmesinden dolayı teknelerinin başında nöbet tutacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınada balıkçı barınağındaki 5 tekne alabora oldu. Bazı tekneler balıkçılar tarafından kurtarılırken, bazılarının kurtarılması fırtına sonrasına bırakıldı. Fırtına beklentisinin devam etmesi sebebiyle balıkçılar teknelerinin başında tedbir amaçlı nöbet tutacak. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın tedbirlerin alındığını belirterek, yine de balıkçıların teknelerinin başında sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti.
Sakın, "Arkadaşlarımız teknelerini kontrol altına aldılar. Halatlarını sağlamlaştırıyorlar. Tedbir almaya çalışıyoruz. 5 tane teknemiz batmıştı. Bir kısmını çektik. Geri kalanlar suyun altında. Hava durduğu zaman onlara da yardımcı olacağız. Arkadaşlarımızın ekmek teknelerini çıkartacağız. Biz tedbirlerimizi aldık. Umarız daha kötü bir şey olmaz. Can kaybımız yok, en çok sevindiğimiz o. Arkadaşlarımız sabaha kadar teknelerini bekleyecek. İpler dayanmadı, çok aşırı dalga oldu. Yaklaşık 25 dakika sürdü, ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.
(HSY-
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