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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Gölden genel ve detay görüntü

Balıkçı Teknesi Cenaze Balık Avı 

-Göle bakan vatandaşlardan genel ve detay görüntü
-Röportaj
-Gölün değişik yerlerinden genel ve detay görüntü
-Ölen şahısların fotoğrafları

( MERSİN )- Teknedekilerden biri kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arkum Mahallesinde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık avına çıktı. Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaptıkları arama çalışması sonucu Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın gölde cansız bedenlerini buldu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (MŞN-ADN-Y)
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