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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi

Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi

Cep telefonuyla çekilen görüntüler

Asad Para Cezası Orkinos Avcılık 

-Araç içindeki balıkların bir kamyonete aktarılması
-Balıkların belediyece açılan çukura gömülerek imha edilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar doğrultusunda nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bir nakil aracında avlanması yasak olan 9 adet yaklaşık 1 ton ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığına rastlandı. Balıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce el konularak, şahıslara ise idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle belediye ekiplerince gömülerek imha edildi. Yasadışı avcılıkla ilgili denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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