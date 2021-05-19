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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de araç kortejli 19 Mayıs kutlaması

Mersin'de araç kortejli 19 Mayıs kutlaması

Önde polis ve jandarma motosiklet ve araçları

Polis Jandarma Doğum Günü Araç Konvoyu 

-Bayraklarla süslenen araçların geçişi
-Üzendi protokol ve sporcuların bulunduğu kamyonlar
-Vatandaşlara araç üzerinden bayrak verilmesi
-Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röp.
-İstiklal Marşı okunması

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 102. yılı dolayısıyla araç korteji düzenlendi.
Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 250 aracın katıldığı korteje vatandaşlarda destek verdi. Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 1 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Sürücüler araçlarında korna ve farlarıyla korteje destek verdi. Etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl doğum günü 19 Mayıs. Çünkü büyük Atatürk kurtuluş mücadelesini 19 Mayıs günü başlattı. Şuan özgür bir ülkede yaşıyorsak özgür bir ülkenin havasını teneffüs ediyorsak öncelikle büyük Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz" dedi.
(HSY-
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