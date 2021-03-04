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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de apartman yangını...5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Mersin'de apartman yangını...5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Yangın yeri

Apartman Yangını İtfaiye Merdiveni Bild 

-Polis ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Yaralananlardan birinin sedye ile ambulansa taşınması
-Yaşlı kadının itfaiye merdiveni ile apartmandan indirilmesi
-Çalışmalardan görüntü

( MERSİN )- Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi MERSİN

- Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kuvvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, apartmanda mahsur kalanlardan bazıları ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin, söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
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