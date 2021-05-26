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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin’de alevler arasında kalan araçtan yanarak çıkan sürücü öldü

Mersin’de alevler arasında kalan araçtan yanarak çıkan sürücü öldü

Yanan Araç

Hastane Yaşam Mücadelesi Yangın Tüpü Yükselen Direksiyon 

-Yol kenarında yanmış adam
-Çevredeki vatandaşların panik hali
-112 Acil servisinin gelişi
-Yaralıya müdahalesi
-Yol
-Uzaktan yükselen dumanlar
-Aracın yanması

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde, kaza yapan araçta alevler arasında kalan sürücü, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alınan bilgiye göre, 17 Mayıs 2021 günü Adana-Mersin istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü seyir halinde olan İbrahim Koçyiğit (65) yönetimindeki otomobil ön kaput kısmından dumanlar yükseldi. Panikleyen İbrahim Koçyiğit direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Alev topuna dönen araçtan kendini dışarı atan İbrahim Koçyiğit'in giysisi de tutuştu. Kendini yere atan İbrahim Koçyiğit çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ve battaniyelerle söndürüldü. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek aracı söndürdü. İbrahim Koçyiğit'in vücudunda üçüncü derecede yanık teşhisiyle ambulansla ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne daha sonra Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 9 gündür kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren İbrahim Koçyiğit, tedavi gördüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (ERY -
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