Mersin'de alev alev yanan bina korku dolu anlar yaşattı

-Çatıdaki alevlere su sıkan itfaiye eri

-Sokaktaki kalabalık

-Jandarmanın mesafe uyarısı

-İtfaiye aracı ve arkada bina

-Binadan koparak düşen alevli parçaların dağılması

-Vatandaşla röportaj



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde boş bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 109 sokakta bulunan, daha önce dernek ve yurt olarak kullanıldığı öğrenilen boş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye 5 itfaiye arazözü, bir su tankı ile 25 itfaiye personeli sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı 5 katlı binanın çatı katı tamamen yandı. Bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını fark ederek itfaiyeyi arayan Ömer Özçelik, 5. katta otururken pencerenin camına bir ışık düştüğünü belirterek, "Kafamı kaldırınca yangını fark ettim. İtfaiyeyi aradım, itfaiyeci arkadaşlar 5 dakika içinde geldi ve müdahale etti. İçeride de kimsenin olmadığını biliyorum. Boş binaydı, 2 seneden buyana. Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (HSY-



loading...