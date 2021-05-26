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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de alacak verecek kavgasında kan aktı; 1 ölü

Mersin'de alacak verecek kavgasında kan aktı; 1 ölü

Bıçaklanan gencin yerde yatarken görüntüleri

Polis Hastane Akalan Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga 

-Çevredekilerin yerdeki gencin başında görüntüleri
-Yaşanan panik anı
-Vatandaşların yaralı gence yardım etmeye çalışması
-Vatandaşların telefonla polisi ve sağlık görevlilerini araması
-Ölen Müslüm Pater'in vesikalık fotosu

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de iki komşu arasında geçmişe dayalı alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde Müslüm Pater (27) ile Sait K. (27) arasında, geçmişe dayalı alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki komşu arasında bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, sol üst göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Pater, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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