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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'de 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Ekiplerin jandarmadan çıkışı

Adli Kontrol Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı 

-Kenevir ekilen bahçeden görüntü
-Ekiplerin kenevirleri koparması
-Köpeklerin arama yapması
-Köpeğin uyuşturucu bulması
-Şahısların adliyeye girişi
-Ele geçilen kenevir bitkisinin fotoğrafı

( MERSİN ) -- Mut ilçesinde yapılan operasyonda bahçelerine uyuşturucu diktikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alınırken, 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi MERSİN

- Mersin'in Mut ilçesinde yapılan operasyonda bahçelerine uyuşturucu diktikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alınırken, 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Mut ilçesine bağlı Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde 7 şahsın bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler 7 kişiyi gözaltına alırken, çam ağaçlarının bulunduğu ve sulama sistemi yapılmış bahçede 8 bin 478 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 165 gram kubar esrar, 452 adet kenevir tohumu, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (KRY-
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