Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı

Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı

- Operasyon için ekiplerin yola çıkması - Aramalar yapılması - Ele geçirilen eroin - Zanlıların adliyeye sevki MERSİN (AA) - Mersin 'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilere yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir ev ve tırda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Operasyonu Akalan Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement