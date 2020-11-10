Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı
- Operasyon için ekiplerin yola çıkması - Aramalar yapılması - Ele geçirilen eroin - Zanlıların adliyeye sevki MERSİN (AA) - Mersin 'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilere yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir ev ve tırda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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