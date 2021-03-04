Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (3)
- Yangın çıkan apartman - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları - Ekiplerin, balkonda mahsur kalan çocuklu aileyi sakinleştirme çabaları - Bir bebek ile annesinin ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa alınması - Bir sağlık görevlisinin, sırtına aldığı çocuğu ambulansa taşıması - İki kadın ile bir çocuğun, itfaiye merdiveniyle kurtarılması - Kurtarılan çocuk ile sağlık personelleri arasındaki sohbet - Annenin, kurtarılan çocuğuna sarılarak gözyaşı dökmesiMERSİN - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım