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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (3)

Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (3)

- Yangın çıkan apartman - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları - Ekiplerin, balkonda mahsur kalan çocuklu aileyi sakinleştirme çabaları - Bir bebek ile annesinin ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa alınması - Bir sağlık görevlisinin, sırtına aldığı çocuğu ambulansa taşıması - İki kadın ile bir çocuğun, itfaiye merdiveniyle kurtarılması - Kurtarılan çocuk ile sağlık personelleri arasındaki sohbet - Annenin, kurtarılan çocuğuna sarılarak gözyaşı dökmesiMERSİN - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı. (3)

İtfaiye Merdiveni Sarılar Gözyaşı Sağlık Görevlisi Yangına Müdahale 

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