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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

- Yanan binadan görüntü - Mahsur kalanlar Mersin 'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Apartmandaki bir kişi kurtarıldı, bir aileyi kurtarma çalışmaları sürüyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışması sürüyor.İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ekiplerin yangına müdahalesi de sürüyor.

Polis Nadan Yangına Müdahale 

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